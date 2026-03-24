中国・北京出身で、現役の東大院生という異色の経歴を持つ女性ピン芸人、いぜん（27）が24日、自身のXを更新。東大大学院卒業を発表した。「安田講堂の前の記念撮影の列、万里の長城よりなげぇよ！」とツッコミを入れつつ「みんな卒業できてめでてぇよ！」とポスト。「東京大学学位記授与式会場」の立て看板がある安田講堂前でポーズを取る写真を公開した。このポストに対し「芸人を続けながら＆母国語ではない環境は大変だった