お笑い芸人、歌舞伎町ホスト、日本一周、YouTuberと、車椅子姿で常に新しい挑戦を続ける寺田ユースケさん。脳性まひのため生まれつき手足が不自由ですが、小学校から高校までは野球に打ち込む日々。自分の足で歩くことにこだわり続けたなか、車椅子との出会いが人生の転機となります。（全3回中の1回） 【写真】「まるで女優！」笑顔が素敵なお母さまと生まれたころの寺田ユースケさん（5枚目/全16枚） スポー