入学や進学のタイミングで悩みがちなのが、学校から配られるプリントの管理。今回は、ESSEフレンズエディターで建築士・住空間収納プランナーの御園生梓さんが、二児の母として実践しているプリント管理について語ります。なぜ3月に「司令塔」が必要なのか「また、提出期限が過ぎてる…」「あの手紙、どこに置いたっけ？」【写真】書類置き場と文房具などを4月の新学期が始まると、学校や塾から怒涛のように押し寄せる紙の山。いわ