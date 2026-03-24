大学生活最大の敵、一限。必修科目が入っていることも多く、間に合わせるために学生たちはそれぞれ工夫をこらしながら日々を過ごしていることでしょう。早稲田大学ショッピングモール研究会が作成した「一限マップ」もその1つかもしれません。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■上は宮城、下は福岡まで！早稲田大学の一限に間に合う主要駅などをマッピング同サークルの公式Xがこのほど公開したのは「早稲田