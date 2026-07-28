佐藤二朗の“ブロック”が俳優の佐藤二朗（57）と女優・橋本愛（30）の“ハラスメント騒動”が延焼を続けている。トラブル自体は鎮火傾向にあるものの、外野による“イデオロギー闘争”が収まる気配がないのだ。発端はフジテレビの月９ドラマ『夫婦別姓刑事』の現場で、佐藤がアドリブで橋本のあごに何気なく触ったこと。実は橋本は身体接触に制限のある女優だった。そのことを後から知った佐藤が橋本の楽屋を突撃。女優引退を勧め