菰田陽生（山梨学院／投手）【センバツ出場 ドラフト上位候補5人の現在地】【ドラフト候補】横浜の154キロ右腕・織田翔希はドジャース副社長が“訪問調査”した逸材菰田陽生（山梨学院／投手）194センチ、101キロ。大谷翔平をほうふつとさせる体格から、投げては最速152キロ、打っては高校通算33本塁打を誇る「二刀流」だ。千葉県御宿町出身。千葉西シニア時代はジャイアンツカップに出場して注目された。メジャー10球団以上