きょう(火)の日中は全国的に日差しが届き、「今週一番の晴れ」となりそうです。北海道から四国、中国地方にかけてスッキリとした青空が広がり、日差しが暖かいでしょう。西日本や東海、関東南部では午後になるとだんだんと雲が広がりやすくなりますが、天気の崩れはない見込みです。一方、沖縄ではすでに雨の降っている所があり、九州南部も夕方頃から傘の出番となるでしょう。昼間は広い範囲で4月並みの気温となり、日中は薄手の