元お笑いトリオ「ジャングルポケット」斉藤慎二被告（43）の悪質性が改めて指摘されている。2024年7月のテレビ番組収録中、ロケバスで20代の共演女性に対し、3回にわたって性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた公判が3月13日にはじまった。元ジャンポケ斉藤が裁判で無罪主張の裏で…妻・瀬戸サオリの“息子顔出し”と"名字"隠し投稿の意味深「悪質性が指摘される点として、体調不良を偽り番組を降