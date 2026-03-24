Ｆ１アストンマーティンがコンビを組むホンダの凱旋となる日本グランプリ（ＧＰ、決勝２９日）を前に、深刻な状況に悲観論が高まっている。アストンマーティンはプレシーズンからトラブル続きで、開幕後もさまざまな問題が発生。直近の中国ＧＰでは２台そろってリタイアとなった上に、フェルナンド・アロンソがマシンの振動問題の深刻さを訴えた。前戦のオーストラリアＧＰでは、エイドリアン・ニューウェイ代表によるホンダ批