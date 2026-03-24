ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式に出席したイタリアのメローニ首相＝6日、イタリア・ベローナ（ゲッティ＝共同）【ローマ共同】イタリアで22〜23日、司法制度改革に関する憲法改正の国民投票が実施され、反対が約53％、賛成は約47％となり、否決された。単一だった裁判官と検察官のキャリア体系の完全分離が主な争点だった。2027年までに実施される総選挙を前に、改革を看板政策に掲げてきたメローニ政権には打撃