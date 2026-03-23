3月23日(月)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ第8節レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：海江田哲朗さん「スタンド・バイ・グリーン」22:05〜 川崎F-横浜FM/江藤高志さん「川崎フットボールアディクト」22:20〜 浦和-町田/河合貴子さん「浦レポ by 浦和フットボール通信」22:35〜 東京V-FC東京/後藤勝さん「青赤20倍！トーキョーたっぷり蹴球マガジン」22:50