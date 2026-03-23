Ｊ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節清水 ３(２−０)１ 広島13:04キックオフＩＡＩスタジアム日本平入場者数16,012人試合データリンクはこちらシュートを止める 大迫敬介。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。