【注目度 注意】×コーセル（6905 ） 3Q 電気機器 Careful：生産が中国ということで、無視！ 【3月23日発表予定2社】3160大光3Ｑ商社6905コーセル3Ｑ電気機器 ※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。 発表翌日に分析結果がわかる「カブアカ決算速報」