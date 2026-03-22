フジテレビの梅津弥英子アナウンサーが２２日、キャスターを務める同局系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（日曜・午前７時半）に生出演した。この日の放送で同番組は最終回を迎えた。エンディングで同局の松山俊行キャスターは「ニュースの当事者に直接、話を聞いて、まだ世の中に出ていない一次情報を発信していく。と。国内だけじゃなくて、海外にも、ということで。イランに僕も取材に入ったりは、アメリカの高官に取材し