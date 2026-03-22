◇MLB オープン戦 ドジャース4-3パドレス(日本時間21日、キャメルバックランチ)ドジャースのロバーツ監督が大谷翔平選手の投手としての起用方針について言及しました。大谷選手は日本時間19日、投手としてジャイアンツとのオープン戦に登板し、4回1/3を61球、被安打1、4奪三振、無失点と安定した投球を披露。一方で、DHとして出場したこの日（日本時間21日）のパドレス戦は3打数無安打に終わりました。ロバーツ監督は大谷選手を開