結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアへ7日間の“恋人として最後の旅行”に出かけ、最終日に「結婚するか」「別れるか」を決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第3話が、3月19日に放送された。旅の2日目、夜の男子会で飛び出した「結婚とお金」にまつわるシビアな悩みに対し、スタジオの藤本美貴から強烈な“喝”が飛ぶ一幕があった。【映像】「年収800万必要説