芸人として25年以上のキャリアを持つ一方、ブロードウェイで興行収入1位に輝いた舞台「オセロ」の共同プロデューサーでもあるキングコングの西野亮廣が3月15日放送の「日曜日の初耳学」に出演。＜学校では教えてくれない 夢をかなえるためのリアルなお金の授業・第二弾＞として、夢とお金にまつわるお悩みに答えた。率直かつわかりやすい授業に、視聴者からも「納得した」「もっと早く知りたかった！」の声が飛んだ、その“授業”