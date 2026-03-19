Ｆ１のアストンマーティンで問題視されているエンジンの振動問題にＦＩＡ（国際自動車連盟）が調査を開始すると、専門メディア「ＦｏｒｍｕｌａＴｅｃｎｉｃａ」が報じた。その結果次第では日本グランプリ（ＧＰ）で出場停止になる可能性があるという。日本メーカーのホンダとタッグを組むアストンマーティンはかねてエンジン問題で苦悩している。そんな中、中国ＧＰではフェルナンド・アロンソ（スペイン）が激しい振動による