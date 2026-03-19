センバツが開幕第98回選抜高校野球大会の開会式が19日、兵庫県西宮市の甲子園球場で行われた。日本スポーツ庁の河合純一長官の約3分の祝辞に感動が広がった。開会式で祝辞を述べたのは、パラリンピック競泳の金メダリストで、日本スポーツ庁長官の河合氏だった。「少しだけ、私の話をさせてください」。自身が初めてパラリンピックに出場した高校生の頃に思いをはせ、「無我夢中で自分の全てをかけて限界に挑戦し、そして、未