4日間のビッグセール「Amazon 新生活セール Final」が4月3日0時にスタート！ポイントアップキャンペーンも実施中アマゾン ジャパンは18日、同社が運営するWebストア「Amazon.co.jp」（ https://www.amazon.co.jp ）において2026年4月3日（金）0：00から4月6日（月）23：59までの4日間に渡ってビッグセール「Amazon 新生活セール Final」を実施するとお知らせしています。期間中はAmazonデバイスや家電および日用品などの幅広いカテ