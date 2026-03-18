不動産経済研究所が１８日発表した２月の首都圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）の新築マンションの１戸あたりの平均価格は、前年同月比３８・８％高い１億１０２５万円となった。６か月ぶりに１億円超となり、２０２３年３月（１億４３６０万円）に次ぐ２番目の高さとなった。前年同月比の上昇は１０か月連続。地域別では千葉県が２・２倍の１億３００１万円と大幅に上昇し、１９７３年の調査開始以降、同県として最高額となった