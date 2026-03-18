青森ねぶた祭（８月２〜７日）の実行委員会は１７日、青森市内で会合を開き、今夏の有料観覧席を５００円値上げし、１席４０００円（パンフレット付き・税込み）とする方針を決定した。値上げは、２０２０年に５００円値上げして以来となる。有料観覧席は青森ねぶた祭に合わせ、国道や八甲通り沿いに１万１５００席が設置される。これまで個人・団体ともに料金は３５００円だったが、ねぶた制作小屋と観覧席を設置するための資