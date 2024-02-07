中国の旧正月「春節」が、いよいよ今週末に迫っている。日本を訪れる観光客が増えるこの時期、中国のSNSでは青森県の公式アカウントのフォロワー数が130万人に。青森県の人口 約118万人（2024年1月1日現在）を超えるほどの人気ぶりだ。その人気観光地、青森の今を取材した。海鮮や名物の「ねぶた」を堪能中国のSNS「ウェイボ」で、公式アカウントのフォロワー数が130万8000人に達している青森県。他府県のフォロワー数と比べてみて