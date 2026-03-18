好きになった人を思わず目で追ってしまう。そんな経験、誰だって一度ぐらいはあるはず。それは人間だけではなく、猫ちゃんにとっても同じことが言えそうです。まるでストーカーのようなレベルでママさんに視線を送る白猫ちゃんの姿が、多くの視聴者の心を捉え「シロちゃんの視線から逃げられそうにないw」「そこにいるだけでかわいい！」「台所に現場監督がおる」などのコメントが寄せられました。 【動画：ママのこ