自転車の盗難被害が後を絶たない鳴門市の駅に、地元の高校生の声で注意を呼び掛けるスピーカーが設置されました。JR鳴門駅。駅の横にある駐輪場に設置されていたのは…。（警察官）「人が通った際、こういう音声がずっと鳴り続ける」（防犯スピーカー）「自転車の盗難事件が増えています」自転車の盗難に注意を呼び掛ける「防犯スピーカー」です。（撫養地区の安全を守る会・平松芳健 会長）