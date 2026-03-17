鳴門市の大塚国際美術館に3月、オランダの画家フェルメールの「ギターを弾く女」という作品が、新たに展示されました。その展示作品の額縁は、地元出身の阿南高専の学生が3Dプリンターで製作しました。その学生を取材しました。 世界の西洋名画を原寸大に再現した陶板画を鑑賞できる、鳴門市の大塚国際美術館。3月13日から新しく公開されているのが、オランダの画家、ヤン・フェルメールが描いた「ギ