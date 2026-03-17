抗生物質を受け取るため列を作るケント大学の学生＝16日、英イングランド・カンタベリー/Gareth Fuller/PA/AP（CNN）英イングランド南部で侵襲性髄膜炎菌感染症の感染が拡大し、これまでに若者2人が死亡、11人の感染が確認された。英健康安全保障庁（UKHSA）が16日に明らかにした。UKHSAや学校関係者によると、今回の流行はケント州カンタベリー市の学生の集団感染に関係している。死者のうち1人はハイスクールの生徒、もう1人はケ