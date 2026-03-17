支出と収入を把握し、生活を管理するために大切な家計簿。しかし丁寧に記録をすることで、見たくもない“現実”と向き合うことになるという恐れも……。Xユーザーの「独楽鳥」さんもそんな悩みを抱えた1人。しかしとある“ハック”を見つけたことで、ハッピーに生きているといいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「家計簿つけ始めたけど、都合の悪い大きな買い物は記録しないことで仮想の黒字生活を送って