楽天カードは、カード裏面に番号などの記載がない「楽天カード（ナンバーレス）」の対象ブランドを拡大した。あわせて、6月1日から「あとから分割払い」の手数料率改定も実施される。 「楽天カード（ナンバーレス）」は、カード裏面から番号、有効期限、セキュリティコードの記載をなくしたクレジットカード。決済時に第三者に情報を盗み見られるリスクを低減でき