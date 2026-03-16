四国大学で3月16日に卒業式が行われ、大学・大学院・短期大学部、合わせて715人が門出の日を迎えました。“四国大学では大学560人、大学院27人、短期大学部128人、合わせて715人が卒業・修了の日を迎えた”「すごいな、インターナショナル感あるよ」（卒業生・生活科学部）「ティアラ着けたくて、それに合わせて（袴）選んだ」「目立っていいな」（四国大学・松重和美 学長）「みなさんは、2020年以降の新型コロナウイルス感