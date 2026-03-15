初回に豪快弾も…最後のアウトは「正直打てる球だった」■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に「1番・指名打者」で出場。初回に先頭打者弾を放ったが、5-8で迎えた9回2死で遊飛に倒れ、最後の打者となった。試合後、取材に応じ、「自分の力不足」と肩を落とした。「1番・指名打