HuggingFaceやLM Studioで無料でダウンロードできるローカルLLM「Qwen3.5-9B」 Photo: かみやまたくみ とりあえずこれでいいやつ（令和最新版）。2026年2月末〜3月上旬にかけてアリババがリリースしたオープンウェイトの大規模言語モデル（ローカルLLM）「Qwen3.5」シリーズが話題です。実際触ってみたのですが、従来の同クラスのモデルから性能が大幅に向上しており、日本語での回答も読み