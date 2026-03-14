14日夕方、兵庫県明石市でコンビニ沿いの歩道を歩いていた小学1年生の男の子がコンビニの駐車場へ入ろうとした車にはねられる事故があり、男の子は搬送先の病院で死亡しました。 14日午後4時55分ごろ、明石市大久保町にあるコンビニエンスストア沿いの歩道で通行人から消防に「子どもが車に接触した」などと通報がありました。 警察などによりますと、明石市に住む小学1年の7歳の男の子がコンビニ沿いの歩道を歩いていたところ、