2025年度末で閉校になる阿南市の椿泊小学校で、3月12日に卒業式が行われました。最後の卒業生が思い出の校舎に別れを告げた様子を、私が取材してきました。 ❝校歌斉唱❞椿泊小学校は、明治7年・1874年に創立。記録が残る1925年以降、5533人の児童たちを送り出しました。しかし、1928年に610人だった児童数は年々減少、2025年度は卒業生6人を合わせわずか10人となり、そして、2025年度いっぱいで閉校することになり