ハイエースで車中泊をしながら日本一周を続ける車中泊YouTuberのキンゴツさん（48）とアキさん（45）。かつて日本郵便株式会社と国内大手航空会社に勤めていた夫婦は、5年間の不妊治療を経て2023年に早期退職し、YouTubeチャンネル「わたりどり とんだ」を開設した。現在は登録者数8万人超の人気チャンネルに成長したが、その道のりは決して順風満帆ではなかった。【衝撃画像】「こんなところに住めるの？」寝るときは夫婦で密着