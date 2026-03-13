大相撲春場所大相撲春場所は連日、エディオンアリーナ大阪で熱戦が繰り広げられている。六日目の13日、序ノ口では両者が不戦敗になる珍事が発生した。序ノ口十一枚目の葛の錦（錦戸）と序ノ口九枚目の肥後ノ龍（木瀬）の一番は、両者不戦敗となった。まだ観客がまばらな館内に「肥後ノ龍、葛の錦の一番は両者休場のため、両者不戦敗となります」というアナウンスが響き渡った。X上の相撲ファンも困惑を隠せない。「どうした