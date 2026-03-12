3月13日(金)21時LIVEスタート予定日本サッカーの今を伝えるJ論チャンネル。今回は・谷口和司さん(ブリオベッカ浦安・市川 代表取締役)・宇都宮徹壱さん「宇都宮徹壱WM」上記の2人が集合し『JFLも秋春制へ。半年だけのJFLカップがまもなく開幕。どう変化する？』などについて語るLIVE配信を行います。◯関連リンク・ブリオベッカ浦安・市川