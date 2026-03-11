高市首相の公式サイト上から削除されたいわゆる「高市ブログ」には、かつて雑誌に発表された首相独自の憲法改正私案も掲載されていた。東大名誉教授の井上達夫さんは「高市私案では軍隊による反政府デモの弾圧や、緊急時における基本的人権の停止が可能になっている点が危惧される」という――。■高市首相が「9条改正私案」を発表していた高市首相は2012年自民党憲法全面改正草案の起草委員には名を連ねていないが、雑誌『諸君！