県立中央病院を拠点とするドクターヘリが、患者の搬送中にエンジンの不具合を知らせる表示が出たため、行き先を変更するトラブルがあったことが分かりました。トラブルがあったのは、県立中央病院を拠点に活動するドクターヘリです。県によりますと、3月6日の午前9時ごろ、那賀町で患者を乗せ離陸した直後に、エンジンの不具合を知らせる注意灯が点灯したということです。このため目的地を、徳島赤十字病院からヘリの