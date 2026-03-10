3月20日より2週間限定で全国リバイバル上映される新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』の入場者プレゼントとして、「リバイバル上映限定ポストカード」が配布されることが発表された。【画像】アニメーション映画『秒速5センチメートル』場面カット本企画は、国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」によるリバイバル上映プロジェクトの一環として実施されるもの。前回2024年のリバ