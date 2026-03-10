任天堂は10日、ファミリーコンピュータ『スーパーマリオブラザーズ』発売40周年を記念し、プロ野球12球団の主催試合（計12試合）を協賛する「スーパーマリオブラザーズ40周年 × プロ野球12球団」を実施することを発表した。【画像】気になる！「ハテナブロック」モチーフとした特別なデザインの塁ベース各試合では、マリオによる始球式が行われるほか、1〜3塁に「ハテナブロック」をモチーフとした特別なデザインの塁ベースが