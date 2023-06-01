タレントの山之内すず（24）が8日放送の読売テレビ「もんくもん」（日曜後3・00）にゲスト出演。買って後悔したものを明かした。「春のもんく祭り！」というテーマで話し、山之内は後悔したものについて、「20万円の棚」を挙げた。山之内は「棚を置きたい場所があって、大きい棚を買ったんですよ。しかも自分の中で滅茶苦茶奮発して買った…20万円する棚」と言い「そして組み立て設置付きにして。ピンポーン来て、全然上が