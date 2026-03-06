3月6日の「ワールド・ベースボール・クラシック2026（WBC）」1次ラウンド初戦、台湾（チャイニーズ・タイペイ）戦で先発を務める山本由伸投手（27、ロサンゼルス・ドジャース）に思わぬ“伏兵”が現れた。【写真】大谷の逞しい腕に守られて…真美子さんとの“夫婦関係”が尊い日本代表「侍ジャパン」の命運を左右する一戦を前に、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、山本は「3イニングを投げる予定」と明かしたことが