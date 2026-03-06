きょうは朝鮮半島付近の前線を伴った低気圧が日本海へと進んでいく見込みです。このため、西から天気が下り坂となるでしょう。朝から九州北部や山陰の一部で雨が降っており、日中は中国・四国で、夜には近畿で、日付が変わるころには東海・北陸で雨が降り始める予想です。その他の関東〜北日本でも雲が広がりやすく、どんよりとした空模様となりそうです。最高気温はおおむね平年並みか平年を上回るでしょう。また、近畿から東北に