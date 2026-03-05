中東に移籍したホイブラーテンが現況を報告昨季J1浦和レッズを契約満了で退団し、UAE1部のアル・ナスルSCに加入したノルウェー人DFマリウス・ホイブラーテンが中東の現況を話した。ノルウェーのテレビ局「TV2」が報じている。米国とイスラエルによるイランへの大規模な軍事攻撃により、イランが周辺の湾岸諸国に報復攻撃を始めたため、現在の中東情勢は混乱している。ホイブラーテンは「何度も爆発音が聞こえて、とても不安だ