2月24日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの渡邉勇太朗投手にインタビューした模様を放送した。キャンプで取り組んでいることについて訊いた。 ――キャンプの手ごたえはいかがですか？渡邉「オフに取り組んできたことがいい形で出ているので、非常にいい時間を過ごしているなという感じです」 ――主にどういったことに取り組んできましたか？渡邉「1月にアリゾナでいろいろ測定