かつてお茶の間を温かな語りで包み込んだ国民的アニメ『まんが日本昔ばなし』が令和に入り、本格的に“再始動”した。【写真】市原悦子と2人で全登場人物の声を担当…2018年没の俳優若い層にも受けている『日本昔ばなし』「『まんが日本昔ばなし』は1975年1月に放送を開始し、1994年9月まで放送された長寿番組です。2019年に亡くなった女優の市原悦子さんと、18年に亡くなった俳優の常田富士男さんがナレーションのほか、一人で