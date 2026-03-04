ドミニカ共和国がタイガースと強化試合今月開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を直前に控えた3日（日本時間4日）、ドミニカ共和国代表は首都サントドミンゴでタイガースとの強化試合を行った。4回にはフアン・ソト外野手（メッツ）が衝撃2ランを放ち、地元のファンを熱狂させた。4-4の4回1死三塁。左腕ハーターが内角に投じた2球目チェンジアップをソトが強振した。右翼へグングン伸びた打球はフェンスを大き