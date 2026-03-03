2月、徳島市が中止の可能性を示唆した鉄道高架事業について、3月3日に開かれた市議会の建設委員会では、議員から市の考えをただす意見が出ました。委員会でははじめに、市側が県へ協議を申し入れたことを報告しました。鉄道高架事業は線路を高架化し踏切をなくすことで、渋滞の緩和や市街地の有効活用を図る計画です。これまで県と徳島市、JR四国の3者で協議が進められてきましたが、一部を除き実現には至っていません。これについ