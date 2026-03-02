世界で活躍するダンサー・菅原小春（34）が、2日放送のフジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金前11：50）に生出演。14歳年上の夫で俳優の黒田大輔（48）もVTRで登場し、夫婦生活について言及した。【写真】菅原小春＆俳優・黒田大輔、“密着キス”ショット2025年5月に黒田と結婚。番組からの「旦那さんも『かなり個性強いっぽい』」という問いに「×」を挙げ、黒田について「静かな…優しい…でもパンクな人」「ひと事で